حمدان بن محمد يُقدّم العزاء في حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.