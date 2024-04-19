حمدان بن محمد يُوجّه بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في إمارة دبي، بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة، تضمن استعداد الإمارة وبنيتها التحتية للتحديات، ورفع الجاهزية في مختلف القطاعات للظروف غير المتوقعة الناشئة عن الحالات الجوية.

جاء ذلك، خلال اجتماع سموه - بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في إمارة دبي - بعدد من المسؤولين في إمارة دبي، لمتابعة تطورات العمل والجهود الهادفة إلى تجاوز آثار الحالة الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة يوم الثلاثاء الماضي، والوقوف على إنجازات فرق عمل حكومة دبي، وجهودها المتواصلة في تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى كل مناطق ومرافق الإمارة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «التحديات التي مرت بها دبي خلال الأيام القليلة الماضية، تتطلب العمل على تطوير آليات الاستجابة للحالات الطارئة، عبر خطط استباقية تضع في الاعتبار مختلف السيناريوهات وتبتكر الحلول الناجحة لها».

وأضاف سموه: «تابعت مع كافة الجهات في دبي، طوال فترة الحالة الجوية الأخيرة، تطورات عملها، وجهودها لإيجاد الحلول لتحديات هذا الظرف الاستثنائي الذي واجهه جنودنا المجهولون في فرق الاستجابة والحالات الطارئة بكل تفانٍ وحرص وعزم، بمساندة من أفراد المجتمع الأوفياء. وشكّلت هذه التجربة غير المسبوقة فرصة لمراجعة وتقييم الأداء والنظر في أوجه التحسين، لذلك وجّهتُ حكومة دبي بتطوير رؤية استباقية وخطط تعزز الجاهزية والكفاءة، وترتقي بالفاعلية في مواجهة الظروف المشابهة».

وقال سموه، إن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتميز بنموذج تطويري يرتكز على مواصلة التعلم والاستفادة من التجارب، والاستعداد للمستقبل، والاستباقية في مواجهة التحديات، مشيراً سموه إلى أن الحالة الجوية غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، مثّلت تحدياً وفرصة لمزيد من التطوير والتحسين ومراكمة الخبرات.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المسؤولين المشاركين في الاجتماع، وفريق عمل حكومة دبي، بمواصلة العمل وتكثيف الجهود وتسريع الإنجاز، مؤكداً سموه أن سلامة أفراد المجتمع هي الأولوية القصوى لحكومة دبي.

وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «وجّهنا - اليوم - المسؤولين في الجهات الحكومية في دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة، لمواجهة الحالات الجوية الطارئة».

وأضاف سموه: «خلال لقاء مع عدد من المسؤولين المعنيين بالتعامل مع الحالة الجوية التي شهدناها خلال الأيام الماضية، تابعت مستجدات العمل والجهود التي تبذلها مختلف الجهات خلال هذا الظرف الاستثنائي».

وتابع سموه: «واثقون بقدرة دبي على الاستفادة من هذه التجربة، وستبقى سلامة كل مواطن ومقيم وزائر على رأس أولوياتنا. حفظكم الله وحفظ دبي ودولتنا العزيزة».

حضر الاجتماع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، عمر سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ورئيس جهاز أمن الدولة في دبي الفريق طلال حميد بالهول، والمفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، ومدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، والمدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري.

واستمع سموه - من المشاركين في الاجتماع - إلى تطورات العمل في مختلف القطاعات لمواجهة آثار الحالة الجوية الأخيرة، وإلى أبرز مستجدات عمل مختلف القطاعات الحيوية، كما اطلع سموه على جهود الجهات الحكومية في ضمان سلاسة وسهولة تقديم الخدمات، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع.

ولي عهد دبي:

• دبي بقيادة محمد بن راشد تتميز بنموذج تطويري يرتكز على مواصلة التعلم، والاستفادة من التجارب والاستعداد للمستقبل.

• التحديات التي مرت بها دبي تتطلب تطوير آليات الاستجابة للحالات الطارئة، عبر خطط استباقية تضع في الاعتبار مختلف السيناريوهات وتبتكر الحلول الناجحة لها.

• تابعت مع الجهات طوال فترة الحالة الجوية الأخيرة، تطورات عملها وجهودها لإيجاد حلول لتحديات هذا الظرف الاستثنائي.

• جنودنا المجهولون في فرق الاستجابة والحالات الطارئة واجهوا التحدي بكل تفانٍ وحرص وعزم، بمساندة من أفراد المجتمع الأوفياء.

• وجّهتُ حكومة دبي بتطوير رؤية استباقية تعزز الجاهزية وترتقي بالفاعلية في مواجهة الظروف المشابهة.