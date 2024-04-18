اطلاق مبادرة خيرية لعلاج المرضى المعسرين مجانا في دبي

أعلنت مجموعة تداوي الصحية في دبي استمرار مبادرتها الإنسانية "تداوي بالرحمة تداوي" التي تقدم خدمة فحص المرضى المعسرين وتقديم العلاج مجانا لهم، يوم الجمعة من كل أسبوع.

وقال مراون حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة إن المبادرة اطلقتها المجموعة في شهر رمضان الفضيل لعلاج الحالات المرضية من مختلف الجنسيات دون مقابل، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، واستقبلت مئات المرضى من محدودي الدخل وغير المؤمن عليهم صحيا، وقدمت لهم الفحوص الطبية والعلاج اللازم.

وأضاف "أطلقت المجموعة المبادرة من منطلق دورها المجتمعي، وردا لجميل الوطن الذي يعلي قيم العطاء والخير والانسانية بين جميع فئات المجتمع" مشيرا إلى أن "المبادرة تمد يد العون للحالات المرضية التي لاتستطيع تحمل كلفة الفحص الطبي وشراء العلاج، وخصصت يوم الجمعة من كل أسبوع لاستقبال المرضى مجانا في مركز تداوي الصحي في ديرة بدبي".

وتابع: يستقبل الكادر الطبي في مركز تداوي المرضى ويجري لهم الفحوص الطبية اللازمة في كافة التخصصات الطبية ويقدم لها الدواء، خصوصا الأمراض المزمنة ويعطي الأولوية للحالات الحرجة.

وأشار مروان حاجي إلى أن المبادرة استقبلت مرضى من مختلف الجنسيات، ووفرت لهم العلاج مجانا خلال شهر رمضان المبارك، وقررت إدارة المجموعة استمرار المبادرة يوم الجمعة أسبوعيا حتى نهاية العام، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء، مع اعطاء الاولوية للحالات الطارئة والمتأخرة.

وكانت مجموعة تداوي الصحية أطلقت بالتعاون مع جمعية "بيت الخير" وإذاعة نور دبي برنامج "تداوي" الإذاعي في شهر رمضان، لعلاج 200 مريضٍ معسر، ووفر البرنامج علاجا لأكثر من 50 مريضا بكلفة بلغت مليوني درهم.