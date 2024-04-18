"طرق دبي" تكشف عن تطوّر جديد بشأن فتح شارع الشيخ زايد أمام السائقين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فتح شارع الشيخ زايد أمام سائقي المركبات من دوار المركز التجاري إلى التقاطع رقم 9 (شارع الشيخ زايد مع تقاطع شارع مطار آل لمكتوم) باتجاه أبوظبي، ونوهت باحتمالية حدوث تأخير في بعض المسارات نتيجة تجمعات المياه التي جاري العمل لسحبها والتخلص منها، معربة عن أسفها عن حدوث أي إزعاج.

وأكدت الهيئة عودة خدمات مركبات الأجرة والحافلات العامة لوضعها السابق، حيث يجري العمل حالياً لتلافي أي معوقات، مقدرة استيعاب سكان دبي للظروف الجوية التي تعرضت لها الإمارة.

ولفتت إلى عودة رحلات الترام بكامل خطوطها وطاقتها الخدمية، مثمّنة وعي مستخدمي الترام، من حيث مشاركتهم المسؤولية في مواجهة الظرف الجوي الاستثنائي الذي تعرضت له إمارة دبي والدولة اليومين الماضيين.