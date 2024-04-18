عودة محطات رئيسة للعمل.. "طرق دبي" تعلن آخر التحديثات بشأن المترو والترام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عودة عدد من محطات مترو دبي للعمل بصورة طبيعية بعد توقفها إثر الأمطار المتزايدة خلال المنخفض الجوي الأخير.

وبحسب آخر تحديث، كشفت الهيئة عن أن مترو دبي يعمل حالياً على الخط الأحمر في المحطات التالية: من محطة سنتربوينت إلى محطة الخليج التجاري، ومن محطة جبل علي إلى محطة اكسبو 2020.

وأفادت الهيئة بعودة خدمة مترو دبي على الخط الأحمر في محطات أبراج الإمارات وبرج خليفة/ دبي مول، والمركز المالي، والخليج التجاري، فيما يجري العمل على إعادة الخدمة تدريجيا في باقي المحطات.

أما الخط الأخضر، فأوضحت الهيئة أنه يعمل من محطة اتصالات إلى محطة أبو هيل، ومن محطة محطة الخور إلى محطة الراس.

وأكدت الهيئة أن ترام دبي يعمل بصورة طبيعية وفق جدول الرحلات المعتاد، حيث تعمل جميع المحطات بكامل طاقتها.