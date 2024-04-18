تعرف إلى آخر مستجدات حالة الطرق في دبي بعد انتهاء المنخفض الجوي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن آخر مستجدات حابة الطرق في الإمارة بعد انتهاء المنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة أخيراً.

ووفق آخر تحديث أعلنت عنه الدولة بشأن حالة الطرق.. تنشر "الإمارات اليوم" آخر المستجدات على النحو التالي:

- عودة الحركة المرورية على شارع المطار جزئياً بالاتجاهين بالقرب من محطة مترو سنتربوينت.

- الحركة المرورية تعود بشكل كامل على شارع النهدة باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد.

- عودة الحركة المرورية بالكامل على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الجزائر.