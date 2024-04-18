شرطة دبي تواصل جهودها الخدمية وتسهيل حركة المرور

واصلت القيادة العامة لشرطة دبي جهودها لخدمة مستخدمي الطرق، ومساعدة العالقين في المياه، فيما تداول رواد لمنصات التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إنقاذ قطة عالقة على باب سيارة تعطلت في المياه، تحت عنوان: «الراحمون يرحمهم الله».

وقالت مصادر من شرطة دبي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الفرق التابعة لمختلف الإدارات ذات الصلة في مقدمتها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات ممثلة في غرفة القيادة والسيطرة ومركز المرونة تواجدت في الميدان منذ بداية العاصفة وتقلبات الطقس أول من أمس، وواصلت العمل على مدار الساعة دون توقف، استجابة للبلاغات التي وردت من أفراد الجمهور».

وأضافت المصادر أن الإدارة المعنية حرصت على تحويل حركة السير من الشوارع التي تعطلت فيها الحركة، بسبب تراكم المياه إلى بدائل أكثر مرونة، مشيرة إلى أن أمن وسلامة المجتمع كان على رأس أولويات فرق العمل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدوائر الأخرى، مثل هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والدفاع المدني.

وأكدت أن قرار العمل والدراسة عن بُعد خلال اليومين الماضيين أسهم إلى حد كبير في تخفيف مشكلات الحركة.

وتداول أفراد المجتمع عبر منصة «إكس» فيديو لعملية إنقاذ قطة صغيرة علقت على باب مركبة وسط تجمع كبير من المياه، لكن تدخل أحد أفراد شرطة دبي لإنقاذها، كما انتشر أفراد الفرق الميدانية في مختلف مناطق تجمعات المياه، محاولين تقديم المساعدة الفورية للمركبات والأشخاص العالقين.

ولفتت المصادر إلى أن هناك تعاوناً وتفهماً واضحين من قبل أفراد المجتمع للظروف غير الاعتيادية التي شهدتها البلاد.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي أعلنت عبر حسابها على منصة «إكس» توافر (شهادة لمن يهمه الأمر) على الموقع الرسمي لشرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، في ظل الظروف التي تشهدها الدولة.

وكانت الخدمة متوافرة في السابق عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتتطلب من المُتعامل التقديم عليها إلكترونياً، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة، لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) له إلكترونياً.

وأوضحت أنه في ظل الظروف الحالية لم يعد المُتعامل بحاجة إلى إحضار مركبته إلى مركز الشرطة، وما عليه سوى الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صور لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر).