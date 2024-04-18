شكر

تقدم قرّاء بالشكر الجزيل إلى الجهات المعنية التي بذلت جهوداً جبارة أثناء هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين، حيث تمكنت الفرق المختصّة على مستوى الدولة من التعامل مع تجمعات الأمطار وإدارة سحبها وتصريفها باحترافية عالية، وأشادوا بانتشار دوريات الشرطة في معظم الشوارع والمناطق السكنية لضمان انسيابية حركة المرور، ومواصلة فرق الطوارئ عملها الدؤوب لتأمين وصول السكان والزوّار لوجهاتهم المنشودة.

مساعدة

أبلغت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء في عجمان متعامليها، عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، أنه في حال واجهوا انقطاعاً في التيار الكهربائي بسبب الظروف الجوية، فعليهم التواصل مع الكهربائيين المعتمدين للحصول على المساعدة الفورية، كما أرسلت رابطاً خاصاً بقائمة الكهربائيين للحصول على المساعدة.

درّاجات

شكا سكان في مدينة الذيد في الشارقة قيادة بعض الشباب درّاجات نارية ذات دفع رباعي على الطرقات العامة، ويسيرون بها بسرعات عالية وتجاوزات خطرة بين المركبات، فضلاً عن التسابق الذي يحدث لبعضهم، وربما يسبب حوادث مرورية، ويطالبون الجهات المعنية بضبط مثل هذه التصرفات حفاظاً على حياتهم وحياة من حولهم بالطريق.

أجرة

شكا مستخدمو طرق قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة على الطرقات بطيش وتهور، واستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، فضلاً عن تجاوزات تربك حركة السير، ما يشكل خطراً عليهم وعلى مرتادي الطرق، خصوصاً في الفترات التي يسيرون فيها على الطرقات دون وجود ركاب.

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يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502630666.

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