طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة تدريجيا، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:43 والجزر الأول عند الساعة 15:56والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 07:05. والجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 31 19 90 25

دبي 30 19 90 50

الشارقة 30 19 90 65

عجمان 30 19 90 65

أم القيوين 28 20 90 65

رأس الخيمة 29 20 95 60

الفجيرة 32 21 80 35

العـين 29 19 70 30

ليوا 32 20 90 15

الرويس 33 20 65 30

السلع 36 20 65 20

دلـمـا 26 24 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 28 22 90 80

أبو موسى 28 22 90 80