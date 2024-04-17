تغيير جديد في الطقس مساء اليوم.. وارتفاع تدريجي في "الحرارة" غداً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شمالاً، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، منوهاً بوجود فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وشهدت الدولة منذ صباح اليوم طقس غائم جزئي بوجه عام وغائم مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، نتيجة الحالة الجوية التي تشهدها الدولة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فيما يتوقّع أن يتحوّل الطقس ليصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، على أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ولفت إلى أن طقس الجمعة المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح السبت مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس السبت المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.