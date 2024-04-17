​مواطنون ومقيمون يشكرون خطوط الدفاع الأمامية على مجهودهم لتخفيف آثار الأمطار

شكر مواطنون ومقيمون على منصة "إكس" رجال خطوط الدفاع الأمامية على المجهود المتواصل الذي يبذلونه لمواجهة الظروف المناخية التي تشهدها الدولة، والتخفيف من آثار الأمطار التي هطلت بكميات، هي الأكبر، في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشكر المتابعون جميع العاملين في خطوط الدفاع الأمامية، فشكروا رجال شرطة دبي، ورجال الشرطة في جميع الإمارات الأخرى، ورجال الطوارئ، ورجال الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، وجميع بلديات الدولة، والعاملين في مطارات الدولة، والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء.

فقال أحد المتابعين: "شكراً رجال الشرطه

شكراً رجال الطوارىء

شكراً وزارة الداخليه

شكراً رجال الدفاع المدني

شكراً لجميع بلديات الدوله

شكراً للعاملين في مطارات الدوله

شكراً الهيئه الاتحاديه للماء و الكهرباء".

وقال آخر:"شكراً للأبطال من كافة الجهات

في الإمارات بوركت جهود جميع الأبطال..

جهود كبيرة وجبارة من رجال الشرطة والدفاع المدني والإنقاذ والبلديات والجهات المعنية في الميدان للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة بالدولة و تُثبت قدرتها على التعامل مع الأزمات جاهزية تامة .. ".

وقدَر المتابعون، من مواطنين ومقيمين على دولة الإمارات، المجهود الذي وصوفوه بـ "الجبار"، والذي يقوم به رجالات خطوط الدفاع الأمامية، وأنهم في هذه الظروف الاستثنائية يتركون أسرهم وبيوتهم للبقاء على رأس عملهم للتخفيف من آثار الأمطار وخدمة الوطن والمواطن، فقالت إحدى المتابعات: " شكرا لكل من ترك بيته وأسرته وبقى على رأس عمله لتخفيف آثار الأمطار على البلاد ووقف لخدمة الناس".

وقال آخر: "شكرا شكرا شكرا فعلاً امس ما قصروا.. عندما تخرج ليلا تجد رجال الشرطة و الدفاع المدني كلهم متواجدين فالشارع يساعدون السائقين الذين علقت سياراتهم في الأمطار.. ما قصروا والله.. شكرا هلى جهودكم يا أبطال".

وأثنى متابعون على المحاولات "العظيمة" التي تقوم بها مؤسسات الدولة لمواجهة الظروف الجوية غير المسبوقة التي تمر بهال البلاد، وتوفير الأمن والأمان للناس وهم في بيوتهم، فقال أحد المتابعين: "مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق وتبذل جهود عظيمة على أرض الميدان لتوفير الأمن والأمان للناس في بيوتهم من أجل مواجهة ما يحدث.. شكرا على كل المجهود الذي بذلتموه وما زلتم تبذلونه".

من جانبهم شكر متابعون الأشخاص المدنيين الذين قاموا بمبادرات فردية وايجابية لمساعدة غيرهم من المتضررين بسبب الأحوال الجوية، وأكدوا على أنهم أعطوا بهذا مثالا حقيقيا لتلاحم الجميع في كافة الأمور بدولة الإمارات، فقال أحدهم: "حقيقة كلمة شكر لا توفي حق اي شخص يساهم ويساعد الناس في هذي الاجواء سواء رجال الشرطة والدفاع المدني والبلدية وحتى عامة الناس وهذا مثال واتوقع الامثلة كثيرة ولا بد من نشر مثل هالمبادرات الايجابية والمجتمعية اللي تبين تلاحم الجميع في كافة الامور".

كما قام متابعون، صباح اليوم، بنشر مقاطع فيديو وصور من دبي تبين عودة الحياة إلى طبيعتها في طرق الإمارة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الطواقم الحكومية في الساعات الماضية لإزالة آثار المنخفض.