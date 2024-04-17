4 إرشادات من "طرق دبي" لقيادة المركبات في الأجواء الماطرة

وجّهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 4 إرشادات وقائية ضرورية عند قيادة المركبة في الأجواء الماطرة، بهدف الوصول بأمان إلى الوجهات دون مشكلات.

ودعت هيئة الطرق، السائقين إلى اتباع الإرشادات اللازمة للوصول بأمان وهي:

القيادة بحذر وأمان.

تخفيف السرعة.

مضاعفة مسافة الأمان مع المركبات الأخرى.

استخدام الأضواء وإشارات التنبيه عند الضرورة من أجل سلامة الوصول الآمن إلى الوجهة المحددة.