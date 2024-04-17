«دبي للأمن الإلكتروني» يستعرض مشروعات مبتكرة في «جيسيك غلوبال 2024»

يستعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الـ13 من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات العالمي (جيسيك غلوبال 2024)، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، مجموعة من المبادرات والمشروعات الرائدة التي تندرج ضمن مسار استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً بمجال الأمن الإلكتروني.

وأكد مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، أهمية انعقاد «جيسيك غلوبال 2024»، باعتباره محطة سنوية للخبراء والمسؤولين في مجال الأمن السيبراني من المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الأمن السيبراني يُعدّ حجر الزاوية في تأمين مسيرة التحول الرقمي في ظل المتغيّرات العالمية، لاسيما في مجال التقنيات الناشئة ضمن عصر الثورة الصناعية الرابعة، مثل (الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والميتافيرس) وغيرها.

وأضاف: «إن الأمن السيبراني يشكل صمام أمان للمدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا في تأمين أسلوب الحياة الرقمي والاقتصاد الرقمي النشط والجاذب للاستثمارات. ونحن ماضون في اعتماد أحدث الوسائل العلمية والعملية في هذا المجال، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني».

وقال: «إن الأمن السيبراني اليوم، يُعدّ ضرورة أساسية في ضوء تنامي المخاطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن كُلفة الجرائم السيبرانية ارتفعت بمعدل سنوي يصل إلى 10 تريليونات دولار بين عامي 2015 و2025، فيما يزداد الإنفاق على الحلول السيبرانية بمعدل تريليون دولار سنوياً، ويبلغ حجم اقتصاد الأمن السيبراني اليوم نحو تريليوني دولار على مستوى العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف الشيباني: «إن دبي تولي أهمية استثنائية لمواجهة التهديدات السيبرانية، انطلاقاً من الموقع الريادي لاقتصاد دبي والحاجة الدائمة إلى تطوير الكفاءات الوطنية والحلول المبتكرة في هذا المجال الحيوي»، لافتاً إلى أن الأمن السيبراني قضية عالمية تتطلب كثيراً من التعاون وتضافر الجهود بين الدول والمنظمات والقطاعات المختلفة، لضمان أعلى درجة من المرونة السيبرانية والكفاءة في مواجهة التحديات.

يشار إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يشارك للمرة السابعة على التوالي في معرض «جيسيك غلوبال»، الذي يُعدّ منصة عالمية رائدة في مجال أمن المعلومات.