مطارات دبي تنصح المسافرين باستخدام المترو للوصول إلى المطار

نصحت مطارات دبي المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي، واستخدام المترو حيثما أمكن ذلك، لافتة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة الثالثة صباحاً.

وذكرت مطارات دبي عبر حسابها على منصة «إكس»، أمس، أنه تم تعليق العمليات مؤقتاً في مطار دبي الدولي لمدة 25 دقيقة، لكنها استؤنفت منذ ذلك الحين، لافتة إلى وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.

وأفادت مطارات دبي في منشور عبر منصة «إكس»، بأنه بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، وعليه تم إلغاء تسع رحلات مغادرة، وثماني رحلات قادمة صباح أمس، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى. ‏

وحثت مطارات دبي المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» عبر حسابها على منصة «إكس»، أمس، أن العديد من الرحلات الجوية من دبي وإليها تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية. وأكدت العمل على إيصال جميع الركاب المتأثرين إلى وجهاتهم النهائية بأمان، لافتة إلى أنها ستعلن عن التحديثات في أقرب وقت ممكن.

كما أعلنت «فلاي دبي» أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها الدولة، أمس، أثرت في جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي، وأنها ألغت بعض الرحلات نتيجة لذلك، في حين تم تأخير عدد من الرحلات الأخرى.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير على جداول سفر مسافرينا، ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب، وننصح مسافرينا بالوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ من مواعيد رحلاتهم، والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني للشركة».

وكانت الناقلة وجهت أول من أمس، مجموعة من النصائح للمسافرين يومي 16 و17 أبريل، من بينها الوصول قبل وقت كافٍ (أربع ساعات) على الأقل إلى المطار، والتحقق من حالة الرحلة على موقعها الإلكتروني.

وشملت نصائح «فلاي دبي» للمسافرين تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة، وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت وهو متاح خلال 48 ساعة إلى 75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي. كما نصحت الناقلة الركاب بالتحقق من حجزهم لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها.

ولفتت إلى أن مكاتب إنجاز إجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة، موضحة أن بإمكان المسافر توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة في المبنى رقم 2، حيث يمكنه طباعة بطاقة الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

ونصحت الناقلة المسافرين بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة، والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كافٍ للصعود إلى الطائرة.

متحدث باسم «فلاي دبي»:

نعمل على تقليل أي تأثير على جداول سفر ركابنا، ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار.