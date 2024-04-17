مرونة في تنظيم صفوف التعليم عن بُعد بالمنطقة الشرقية

استجابت مدارس حكومية وخاصة في المنطقة الشرقية، للتحديات التقنية التي واجهها مجموعة من الطلبة نتيجة الأمطار الغزيرة، من خلال اتخاذ إجراءات مرنة في تنظيم الصفوف الدراسية عن بُعد، حيث قامت بتحميل الدروس على منصات التعلم الإلكتروني لضمان وصول الطلبة الذين واجهوا صعوبات في الحضور خلال اليوم الدراسي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على استمرارية التعليم وتقديم الدعم اللازم للطلبة في مثل هذه الظروف الطارئة.

وأكدت معلمة رياض أطفال في مدرسة خاصة بإمارة الفجيرة، عائشة علي، أن عدداً من أولياء الأمور تواصلوا مع معلمات الفصول لإبلاغهم عن وجود تحديات وأعطال تقنية تمنع أبناءهم من الالتحاق بالصفوف «عن بُعد»، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة والتي تسببت في أعطال بشبكات إنترنت خاصة بمنازلهم، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة اتخذت قراراً فورياً بالمرونة في تسجيل الغياب والحضور للطلبة الذين لديهم ظروف تمنعهم من حضور الصفوف «عن بُعد»، إضافة لتحميل الدروس عبر المنصات التعليمية ليتمكن الطلبة من الاستفادة.

وذكرت إدارية في مدرسة حكومية، فضلت عدم ذكر اسمها، أن إدارة المدرسة سعت لتوفير الأجواء الدراسية الآمنة للطلبة من خلال تحويل الدراسة من النظام الحضوري إلى «عن بعد» لحين استقرار الطقس، مؤكدة أن المعلمات تواصلوا بشكل شخصي مع أولياء الأمور الذين واجهوا مشكلات تقنية لحلها.

وقالت ولية أمر طالبتين في مدرسة خاصة بإمارة الفجيرة، فاطمة محمد اليماحي: واجهت تعطل شبكة الإنترنت منذ ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي منع حضور ابنتي للصفوف الدراسية «عن بُعد» إلا أن معلمات الفصول قد تفهمن الوضع وأسهمن في إرسال الدروس لي لأتمكن من إعطائها لهما، كما قمن بتطميني بأنهن سيقمن بإعادة الدروس لهما في حال عدم فهمهما لها خصوصاً المواد العلمية.

وفي ظل تأثيرات المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، أصدرت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، منشورات تحث فيها الأهالي إلى توخي الحذر وتجنب الخروج من المنازل بصحبة الأطفال خلال فترات الهطول، وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الإدارة على سلامة الأطفال وحمايتهم من المخاطر المحتملة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة، متأملة التزام الأهالي بهذه التوجيهات، حرصاً على سلامة أبنائهم وسلامة الجميع.

من جهة أخرى، أعلنت بلديات المنطقة الشرقية عن إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ إلى حين استقرار الأحوال الجوية، مؤكدة تخصيص خطوط ساخنة للبلاغات الخاصة بتجمع المياه داخل المنازل.

فيما نوهت هيئة الفجيرة للبيئة بخطورة صعود الأماكن الجبلية أو التخييم فيها، وذلك نظراً لعدم استقرار الحالة الجوية، مؤكدة أهمية تخفيف سرعة المركبات أثناء عبورها للطرق القريبة من المناطق الجبلية، والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود، تجنباً لأي أخطار محتملة قد تنجم عن الظروف الجوية غير المستقرة.

إلى ذلك، عززت شرطتا الفجيرة والمنطقة الشرقية جهودهما الأمنية من خلال تكثيف الدوريات في المناطق السكنية وبالقرب من الأودية، وذلك لتأمين الطرق والمناطق الحيوية في ظل الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وتأتي هذه التدابير الأمنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين ولتقليل المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الظروف الجوية السائدة.

إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ إلى حين استقرار الأحوال الجوية.