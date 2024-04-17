شرطة دبي توفر مساعدة فورية للمتضررين من الأمطار

اتخذت شرطة دبي إجراءات عدة لتعزيز حركة السير، أمس، خلال موجة سقوط الأمطار وتقلبات الطقس.

وعززت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي حضورها على التقاطعات والطرق الرئيسة، لتسيير حركة المرور، وتقديم المساعدة الفورية لمستخدمي الشوارع، وناشدت الجمهور في ظل الحالة الجوية السائدة بالدولة، التي تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد والبرق وتدني الرؤية الأفقية، توخي الحيطة والحذر، وخفض السرعات على الطرق، وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، العميد جمعة بن سويدان، ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية، والتزام القوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة تفادياً لوقوع حوادث بليغة، والالتزام بترك مسافة أمان كافية تناسب هذه الظروف، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، والالتزام بخط السير.

وطالب السائقين في حال وقوع حادث بسيط عدم التوقف وسط الطريق لمعاينة الأضرار، وضرورة الإسراع في إخراج المركبات خارج الشارع، والابتعاد عنها مسافة أمان كافية، وحال تعرض المركبة لأضرار بليغة لا يستطع معها السائق تحريكها، عليه استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين نفسه والأشخاص الذين برفقته، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية، لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، ثم ترك المركبة كلية والتوجه إلى خارج الطريق والاتصال بالشرطة.

إلى ذلك أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عبر حسابها على منصة «إكس» توافر (شهادة لمن يهمه الأمر) على الموقع الرسمي لشرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية، في ظل الظروف التي تشهدها الدولة نتيجة لتقلبات الأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة.

وكانت الخدمة متوافرة في السابق عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتتطلب من المُتعامل التقديم عليها إلكترونياً، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) له إلكترونياً.

وأوضحت شرطة دبي أنه في ظل الظروف الحالية لم يعد المُتعامل بحاجة إلى إحضار مركبته إلى مركز الشرطة، وما عليه سوى الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر).

العميد جمعة بن سويدان:

ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، والتزام القوانين واللوائح المرورية، وتخفيف السرعات، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.