استمرار هطول الأمطار اليوم.. وارتفاع في «الحرارة» غداً

أعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثر الدولة، خلال الفترة الحالية، بطقس غير مستقر، نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي متعمق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن السحب الركامية المتشكّلة على المناطق الساحلية تحركت بعد ظهر أمس باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، صاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع سقوط بَرَدْ على بعض المناطق.

وذكر المركز أن موجة أمطار أخرى بدأت عصر أمس في المناطق الغربية، وامتدت لمناطق متفرقة من الدولة ازدادت خلالها كميات السحب الركامية، وشهدت سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، مشيراً إلى أن الموجة الجديدة شهدت تكوّن بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار، تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب الركامية تدريجياً من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ودعا المركز إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، لافتاً إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط، يصبح خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً خصوصاً شمالاً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مشيراً إلى وجود فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ولفت إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل سيبقى صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز أن طقس السبت المقبل سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأحد، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

المركز يدعو إلى الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.