شرطة عجمان تعزّز جهودها لتأمين الحركة المرورية

كثفت شرطة عجمان، أمس، حضورها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية وأماكن تجمع المياه، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة.

كما كثفت القيادة العامة لشرطة عجمان الجهود للتعامل مع كل البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.

ووجهت القيادة العامة لشرطة عجمان كل السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفادياً للحوادث والإصابات الواقعة نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.

وأكدت شرطة عجمان أنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكل البلاغات الطارئة على الرقم (999) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكل حالات الطوارئ في الإمارة.

وواصلت فرق الطوارئ والفرق المساندة وفريق «غيث» التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في جميع مناطق الإمارة، في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة والمتوقع استمرارها، اليوم.

وقال مدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، خلال تفقده سير العمل الميداني، إن الدائرة تسعى للحفاظ على سلامة سكان الإمارة وزوّارها، وتأمين الوصول الأسهل والآمن للوجهات المنشودة خلال وقت قياسي، مؤكداً وجود 15 فريقاً ميدانياً تعمل بلا توقف منذ الساعات الأولى للحالة الجوية، لحل البلاغات بشكل فوري، والوصول إلى المواقع المحددة.

وأضاف النعيمي، أن الدائرة تتبنى منظومة استباقية متكاملة للاستعداد للتقلبات الجوية المحتملة، مستهدفة رفع كفاءة وسرعة استجابة جميع فرق الطوارئ الميدانية لتعزيز جاهزيتها الكاملة، مشيراً إلى إعداد خطة سنوية للتعامل مع موسم المطر والحالات الطارئة تشمل تشكيل الفرق الميدانية، وتوفير المضخات، وتجهيز أحدث التقنيات الحديثة، فضلاً عن المتابعة الآنية للمركز الوطني للأرصاد، والتأكد من تصريف المطر في المناطق كافة، والاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.

من جانبه، قدم مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة، المهندس عبدالله مصطفى، شرحاً مفصلاً عن الجهوزية الاستباقية للدائرة التي تضمنت توفير 28 محطة ضخ، و65 مضخة موزعة في الإمارة، منوهاً بجهود 16 مهندساً ومختصاً و173 آخرين يتواجدون في الميدان للمتابعة المباشرة.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوّارها للإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة، والتواصل عبر القنوات المتعددة، ومنها رقم الخط الساخن (80070).