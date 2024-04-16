10 إجراءات وقائية من خطر الأمطار الغزيرة والصواعق والعواصف

حددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مجموعة من الإجراءات الوقائية من مخاطر الأمطار الغزيرة والصواعق والعواصف الرعدية، ومن أبرز 10 تدابير يتوجب على الأفراد اتباعها ، ضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، و واثناء حدوث العواصف الرعدية تجنب استخدام الهواتف المتحركة في الأماكن المفتوحة إلا عند الضرورة القصوى ، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومترفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

ونصحت بعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة كالألواح المعدنية وشبكات التلفاز وغيرها.

وإذا كان الشخص خارج المنزل، فعليه محاولة إيجاد مكان منخفض آمن ويتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء، وعدم استخدام السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه ، إذ ان المياه الجارفة يمكن أن تفقده السيطرة على المركبة .

كما تضمن الإجراءات الوقائية عند هطول الامطار الغزيرة، البقاء بعيدا عن خطوط الطاقة الكهربائية فانقطاعها لا يعني أنها آمنه .

وأثناء حدوث العواصف الرعدية قم بفصل التيار الكهربائي عن الاجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل، والتحرك فورا الى اقرب مبنى او سيارة من أجل الحصول على ملجأ آمن، تجنب الوقوف تحت الاشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء ، وتجنب العمل او الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى اسطح المباني وقيد الانشاء.

كما تضمنت النصائح للسائقين عند قيادة المركبة اثناء هطول الأمطار الغزيرة، باستخدام الإشارات التحذيرية والمصابيح وتخفيف السرعة وعدم التجاوز وترك مسافة كافية بين المركبات وإيقاف المركبة نهائياً خارج الطريق في حال استدعت الحاجة ، والقيادة بحذر شديد على الطرقات خوفاً من حدوث الانزلاقات او اختفاء معالم الطريق ومحدودية الرؤيا .

وأوصت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات، واتباع إرشادات السلامة خلال الحالة الجوية، وعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.

نصائح داخل المنزل

-تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل حتى لا تتجمع المياه قدر الإمكان.

-فصل التيار الكهربائي عن الاجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل.

-تجنب لمس المعادن والاجهزة الكهربائية والهواتف ولا تستخدم صنابير المياه او اي مياه موصلة بنظام السباكة فالرعد يمكن ان يصيب الاسلاك والانابيب.

-الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب.

-تجنب الاستحمام قدر الإمكان لان التوصيلات الصحية في دورة المياه يمكن ان توصل الشحنات الكهربائية من الصاعقة.

-استخدام الهواتف المحمولة او اللاسلكية اذا اردت استخدامها فهي آمنة في الداخل.