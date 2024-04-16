10 شروط لإدراج موردي الأعلاف في «دعم مربي الثروة الحيوانية» بأبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً يتضمن الشروط التي يجب أن تتوافر في مورّدي الأعلاف الراغبين في توريد الأعلاف لبرنامج دعم مُربّي الثروة الحيوانية في أبوظبي، موضحة أن القرار يهدف إلى ضمان جودة خدمة توفير الأعلاف للمستفيدين من البرنامج، وتعزيز إسهام القطاع الخاص، وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي.

وحدّد القرار 10 شروط، تضمنت أن يكون مُورّد الأعلاف العشبية مُرخَّصاً في إمارة أبوظبي، وأن يكون لدى مُورّد الأعلاف القدرة على الإنتاج الذاتي، أو التعاقد المباشر لشراء الأعلاف العشبية (من بلد المصدر)، كما يجب أن يكون لديه القدرة على تخزين الأعلاف ومدخلات الإنتاج، بما يضمن استمرارية عمليات التوزيع، وامتلاك مصنع في الدولة لإنتاج الأعلاف المركّزة، وأن يكون التوريد من خلال هذا المصنع، كما تضمّن القرار عدداً من الاشتراطات اللوجستية، منها توفير خدمة تحميل الأعلاف للمستفيدين، وتوفير المعدات والأدوات والتسهيلات اللازمة لتقديم الخدمة، وضمان استمرارية الأعمال، وتطبيق أنظمة الجودة والبيئة والصحة السلامة، إضافة إلى التسجيل في الأنظمة الرقمية والإلكترونية المعتمَدة لدى الهيئة.

وتضمّن القرار 12 مؤشّر أداء لقياس مدى التزام المُورِّدين باشتراطات توريد الأعلاف ضمن البرنامج، منها الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الهيئة، والالتزام بتوفير الكميات حسب الأصناف والأنواع التي تحدِّدها، وإدارة المخزون الاستراتيجي الخاص بها، إضافةً إلى الالتزام بتنويع مصادر الأعلاف وجودتها ومطابقتها للوائح الفنية في الدولة، والالتزام بأسعار الأعلاف وتنافسيتها مقارنة بالموردين الآخرين وبأسعار السوق. كما تضمن مؤشرات الأداء التزام المورِّدين التوريد والتوصيل، وتقديم خدمات إضافية للمستفيدين، والابتكار والاستدامة، والاستجابة السريعة لشكاوى المستفيدين، مع توفير البيانات والتقارير دورياً.