ساحة

قال مرتادون للساحة المحيطة بمسجد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في منطقة الراشدية بعجمان إن الساحة تُشكل متنفساً للأسر والأطفال للتنزه وإقامة الجلسات العائلية وقضاء أوقات ممتعة، كما أن هذه الساحة تُعد مكاناً مناسباً لعشاق رياضة المشي لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، واقترحوا استغلال المنطقة المحيطة بالمسجد لإقامة فعاليات وأكشاك شبيهة بالفعاليات التي كانت تُقام في شهر رمضان، في نهاية الأسبوع لجذب العائلات.

زراعة

تشهد المنطقة المحاذية لشارع الشيخ محمد بن زايد من الجهة المؤدية من الشارقة إلى دبي، وذلك مقابل «سبورت سوسياتي»، قيام الجهات المعنية بتجهيز بعض المساحات الخالية التي كانت أشبه بكثبان رملية تمهيداً لزراعتها وتحويلها إلى منطقة خضراء في إطار الحفاظ على البيئة، ونأمل توسعة هذه المبادرة لمناطق أخرى بحيث تتسع المساحات الخضراء فيها.

بطاقات

لوحظ في أيام عيد الفطر المبارك رفض بعض الفنادق والمطاعم والمحال التجارية قبول استخدام بطاقات فزعة وإسعاد لحامليها، واقتصار استخدامها إلى ما بعد العيد، ما سبب إزعاجاً شديداً لحامليها وعدم الاستفادة منها في هذه الأيام التي تنشط فيها الحركة السياحية الداخلية بشكل كبير.

أسعار

شكا روّاد سوق الخبيصي للخضراوات والفواكه في العين، ارتفاع أسعار بعض منتجات الفاكهة بشكل مبالغ فيه مقارنة بأسعارها في السوق المركزي قبل عيد الفطر المبارك، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر من قبل التجار، وطالب الشاكون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة وحملات التفتيش لتوحيد الأسعار وضبط المتلاعبين فيها.

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