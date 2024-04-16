موجة أمطار جديدة مصحوبة بـ «برق ورعد» اليوم وغداً

أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحياناً، حتى ظهر اليوم، منوهاً بأن الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة وبرق ورعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وذكر المركز أنه اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح غدٍ الأربعاء، ستبدأ موجة أمطار جديدة من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، لافتاً إلى أن تكونات السحب ستستمر بدءاً من بعد ظهر اليوم، في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، وتقل السحب تدريجياً ليلاً.

ودعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غير مستقر، تتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً مع نشاط السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج، وشديد الاضطراب مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، خصوصاً شمالاً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، منوهاً بوجود فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ولفت إلى أن طقس الجمعة المقبل سيبقى صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويشهد النصف الثاني من شهر أبريل الجاري ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، حيث تزداد متوسطات درجات الحرارة بمقدار ثلاث إلى خمس درجات، مقارنة مع شهر مارس الماضي، كما يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري خلال هذا الشهر، وتتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإنه في حال تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع حدوث فرص لسقوط الأمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

6 إجراءات احترازية

دعا المركز الوطني للأرصاد جميع الأفراد إلى اتخاذ ستة إجراءات وقائية أو احترازية قبل أو خلال هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة ببرق ورعد، تبدأ بمراقبة التغيرات الجوية، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية ووسائل الإعلام الرسمية للتعرّف إلى أيه تحذيرات أو تنبيهات، وكذلك القيام بإجراء الصيانة الدورية واللازمة للتمديدات الكهربائية، والتأكد من تثبيتها بإحكام، وأيضاً تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل، مع إجراء الصيانة اللازمة لها.

كما شملت قائمة التدابير الاحترازية التأكد من أن حقيبتي الإسعاف والطوارئ جاهزتان، إضافة إلى توفير وسائل الإنارة الاحتياطية، مثل «مصباح يدوي أو فانوس أو شمع إنارة» لاستخدامها عند الحاجة، وكذلك عدم السماح للأطفال باللعب في الساحات الخارجية والمفتوحة، وأخيراً الحرص على تأمين الأشياء والمتعلقات الخارجية، ووضع الأشياء الثمينة في الحاويات المضادة للمياه، مع التأكد من غلق كل النوافذ.

• الرياح ستكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية.