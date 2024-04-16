16 فريق عمل و28 محطة ضخ لمواجهة التقلبات الجوية في عجمان

أكدت بلدية مدينة الشارقة جاهزيتها واستعدادها الكامل للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس المتوقعة، فيما وفرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 16 فريق عمل و28 محطة ضخ لمواجهة التقلبات الجوية.

وتفصيلاً، أكدت بلدية الشارقة أنها وفرت صهاريج ومضخات متنقلة ومعدات وآليات ثقيلة وخفيفة، ورفعت من درجة استعداد مركز الاتصال للتعامل مع الحالات الجوية المتوقعة، وذلك بإشراف ومتابعة كوادرها من رؤساء لجان ومشرفين ومهندسين وفنيين وعاملين، وتوفير كل المعدات اللازمة، ورفع حالة الطوارئ تبعاً لتطورات الحالة الجوية، للتعامل الفوري معها باحترافية عالية وفقاً للخطط المعدة مسبقاً من قبل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار واللجان والفرق التابعة لها.

ودعت بلدية مدينة الشارقة شركات الاستشارات الهندسية والمقاولين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في المواقع قيد الإنشاء، وتثبيت الرافعات البرجية، والتأكد من سلامة المواقع، وتوافر عناصر الأمان، نظراً لهبوب رياح شديدة السرعة كما هو متوقع.

من جانبها، شددت القيادة العامة لشرطة الشارقة على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال الأجواء الماطرة، داعية إلى ضرورة ترك مسافات كافية بين المركبات، وتخفيف السرعات، والحرص على التعامل مع الطرق بحذر من أجل سلامة الجميع.

كما حذرت شرطة الشارقة من الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود، لما لها من مخاطر على السائقين والسيارات في تلك الحالة الجوية.

من جانبها، أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان جهوزيتها التامة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها الدولة من اليوم وإلى غد، التي تشهد، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار مختلفة الشدة، يصاحبها برق ورعد، وفرصة سقوط البرد أحياناً على بعض المناطق. وأوضحت الدائرة أن فرق العمل والطوارئ والفرق الميدانية أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع الحالات المتوقعة في حال حدوث التقلبات الجوية، حيث تجري المتابعة الآنية لحالة الطقس من المصادر الرسمية، لرفع درجة الاستعداد القصوى.

وبيّنت الدائرة أنها وزعت 65 مضخة، وشكلت 16 فريق عمل ستتوزع على كل مناطق الإمارة، فضلاً على وجود 28 محطة ضخ تعمل على مدار الساعة للحفاظ على انسيابية الطرق، وتأمين وصول السكان لوجهاتهم المطلوبة خلال وقت قياسي.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوارها للتواصل مع الدائرة عبر الرقم الساخن 80070 للإبلاغ عن الحالات الطارئة، مبينةً أن فرق العمل الميدانية جاهزة للتعامل الفوري والنزول الآني لموقع البلاغ، مبينةً تبنيها نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى.

في سياق متصل، وجّهت الدائرة جميع المكاتب الاستشارية العاملة بإمارة عجمان، للعمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.