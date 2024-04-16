منع 350 صياداً من ارتياد البحر في الفجيرة

اتخذت الجهات المحلية وجمعية صيادي الفجيرة إجراءات استباقية استعداداً لحالات الطقس المتوقعة، حفاظاً على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وقال رئيس جمعية صيادي الفجيرة، محمود حسن سليمان آل علي، إن الجمعية منعت خروج 350 صياداً لرحلات صيد البحر بسبب عدم استقرار الحالة الجوية حفاظاً على سلامتهم.

وذكر آل علي أن الجمعية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمتابعة مستجدات حالة الطقس لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ على سلامة الصيادين، مشيراً إلى أنه سمح للصيادين، أول من أمس، بالصيد لخمسة أميال بحرية فقط، والتي شملت الصيد بالضغوة، فيما تم منعهم بشكل كلي أمس، نتيجة عدم استقرار حالة الطقس، واضطراب أمواج البحر، ما قد يتسبب في خسارة الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن الجمعية ترسل القرارات التي تتخذها بشأن خروج الصيادين للبحر عبر رسائل نصية أو عن طريق المجموعات ببرامج التواصل الاجتماعي المخصصة للنواخذة والصيادين، مؤكداً أن جميع الصيادين استجابوا لقرار منع الخروج.

من جهة أخرى، أكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، عبر وضع الخطط الاستباقية، لافتة إلى جاهزية إجراءاتها الخاصة بنشر التحذيرات قبل وأثناء مرور المنخفض الجوي والإعلان عن الإجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص والجاهزية التامة عبر اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

فيما ناشدت مرتادي البحر والشواطئ خلال هذه الفترة بضرورة التأكد من حالة الطقس قبل التحرك إلى الشواطئ، ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء تغيرات الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، محذرة من خطورة الانشغال بغير الطريق، ومشددة على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف حفاظاً على سلامة الجميع.

إلى ذلك، كشف بلديات المنطقة الشرقية عن استعدادها الكامل لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، حيث تقوم الفرق بمتابعة إجراءات الاحتياط والاستعدادات الضرورية لتعاملها مع تداعيات المنخفض، وتسعى البلديات إلى وضع آليات سريعة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار، بالتزامن مع جاهزية المضخات لسحب وشفط المياه.

وأكدت بلدية كلباء الاستعداد السابق للتعامل مع أي منخفض جوي، من خلال تجهيز الكوادر البشرية، وتوزيع المعدات على المناطق المعرضة لخطر تجمع مياه الأمطار، إذ تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق وسكان المنطقة.

فيما أفادت بلدية الفجيرة بأنها اتخذت الإجراءات الوقائية المناسبة بناءً على التنبؤات الجوية، من خلال تجهيز الفرق المتخصصة بالمعدات اللازمة، كما أصدرت توجيهات للمكاتب الاستشارية والمقاولات لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المواقع الإنشائية، بهدف ضمان السلامة وتجنب الحوادث.

• شرطة الفجيرة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي.