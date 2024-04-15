بسبب الأحوال الجوية.. طيران الإمارات وفلاي دبي تنصحان المسافرين بالوصول مبكرا إلى المطار

وجّهت كل من طيران الإمارات وفلاي دبي نصائح لعملائهما المتوجهين إلى مطار دبي يوم غد "الثلاثاء" وبعد غد "الأربعاء" بسبب الظروف الجوية المتوقعة، في مقدمتها تخصيص المزيد من الوقت والوصول مبكراً إلى المطار.

وفي تنويه على موقعها الإلكتروني، أفادت طيران الإمارات بأنه نظرا للعواصف الرعدية المتوقعة في دبي يومي 16 و17 أبريل، تود إعلام عملائها المتجهين إلى مطار دبي الدولي أنهم قد يواجهون تأخيرات على الطريق.

ونصحت العملاء بتخصيص وقت إضافي للسفر للوصول إلى المطار وإكمال إجراءات تسجيل الوصول قبل الوصول .

بدورها وجّهت فلاي دبي أيضا مجموعة من النصائح للعملاء، لافتة إلى أن الظروف الجوية المتوقعة في الإمارات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء قد تؤثر على جدول الرحلات في مطار دبي الدولي.

وقالت إنها تعمل على تقليل تأثير الظروف الجوية على جدول مسافريها وتقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار.

ونصحت المسافرين بالوصول قبل وقت كاف (4 ساعات) على الأقل إلى المطار والتحقق من حالة رحلتهم على موقعها الإلكتروني.

وشملت نصائح فلاي دبي للعملاء تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة، وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت وهو متاح بين 48 ساعة و75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي.

كما نصحت الناقلة الركاب بالتحقق من حجزهم لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها، لافتة إلى أن مكاتب إنجاز إجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمسافرين توفير الوقت في المطار، باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة في المبنى رقم 2، حيث يمكنهم طباعة بطاقة الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

ونصحت المسافرين بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة، والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كاف للصعود إلى الطائرة.