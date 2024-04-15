بتوجيهات عمار النعيمي
العمل عن بُعد لموظفي حكومة عجمان غداً الثلاثاء
وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل غدا " "الثلاثاء" الموافق 16 أبريل عن بُعد، لموظفي حكومة عجمان، نظراً لظروف وتقلبات الطقس.
ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.
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