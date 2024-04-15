الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة بهدف ضمان سلامة الجميع

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع.

أرقام الطوارئ:
999
شرطة دبي للحالات الطارئة
901
شرطة دبي للحالات الغير طارئة

 997
الدفاع المدني دبي

998
إسعاف دبي

991
هيئة كهرباء ومياه دبي

800900
بلدية دبي

8009090
طرق دبي

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