تفعيل الدراسة والعمل عن بعد غداً في أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أنه تم تفعيل نظام الدراسة والعمل عن بعد لجميع المدارس والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يوم غد الثلاثاء 16 إبريل 2024، نظراً لتقلب الأحوال الجوية في الإمارة.

وأوضح المكتب أنه في ظل الحالة الجوية المتقلبة، يُنصح الجمهور بالالتزام بإرشادات السلامة، مع متابعة النشرات والتنبيهات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والمصادر الرسمية، والاتصال بالسلطات المعنية للإبلاغ عن حالات الطوارئ.