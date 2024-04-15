حمدان بن محمد يوجه بالعمل عن بعد لموظفي حكومة دبي ومدارسها الخاصة غداً

وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل عن بُعد يوم الثلاثاء (16 أبريل) لموظفي حكومة دبي وكافة المدارس الخاصة في الإمارة.

وقال سموه في تغريدة على موقع "إكس"(تويتر سابقاً) :"نظراً للظروف الجوية المتوقعة في الدولة، وجّهنا بأن يكون العمل عن بُعد يوم الثلاثاء (16 أبريل) لموظفي حكومة دبي وكافة المدارس الخاصة في الإمارة".