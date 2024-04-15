رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيساً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيساً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وشغل سعادته سابقاً منصب المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهو مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعضو مجلس أمناء "جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" منذ 2020، وحاصل على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة من جامعة محمد الخامس أبوظبي.