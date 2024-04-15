"الداخلية" تطبق إجراءات استباقية للتعامل مع المنخفض الجوي

أكدت وزارة الداخلية ممثلةً باللجنة العليا للأمن الداخلي برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وحضور قادة الشرطة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والشركاء الإستراتيجيين، جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع، والتغييرات الجوية المصاحبة له خلال الفترة من (15) وحتى (17) من أبريل الجاري.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذها جميع الإجراءات الاستباقية لدعم وإسناد عمليات الاستجابة، ودعمها بالموارد والقدرات الضرورية في الأماكن المتأثرة بالحالة، حيث يتوقع أن تكون شدة تأثير الحالة الجوية بين المتوسط والمرتفع على مناطق متفرقة من الدولة، فضلاً عن جاهزية خطط التعامل واستمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وذلك بعد تقييم شامل للحالة الجوية وآثارها المحتملة على المناطق المعنية. وأكدت وزارة الداخلية أنها تضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على رأس قائمة أولوياتها، داعية الجمهور إلى اتباع إجراءات الحيطة والحذر والالتزام بمعايير وإرشادات السلامة، والتقيد بتوجيهات السلطات المختصة، وعدم تداول الشائعات ونشرها، وأهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة. فيما تواصل اللجنة العليا متابعة تطورات ومستجدات الحالة الجوية، بالتنسيق الكامل مع الشركاء الإستراتيجيين.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان في تصريح لـ "الإمارات اليوم"، أنه من المتوقع أن تكون حالة عدم الاستقرار الجوى قوية بسبب المنخفض الجوي، ولم تشهدها البلاد في هذا الوقت من السنة منذ قرابة ما يزيد عن 50 سنة.

وأوضح أن الحالة عبارة عن منخفض جوي عميق قادم من الجنوب الغربي مع كتلة هوائية رطبة قادمة من الجنوب الشرقي وتيار هوائي علوي بارد قادم من الشمال الغربي ، تؤدي إلى حدوث حالة عدم استقرار جوي و تشكل سحب ركامية يصاحبها هطول امطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة و امطار متفاوتة الغزارة على مساحات واسعة من المنطقة التي تشمل عمان و الإمارات.

وذكر أن التوقيت المتوقع للتأثر ابتداءً من مساء اليوم الاثنين و يتعمق يوم غد الثلاثاء والأربعاء، وتبدا المناطق الجنوبية والغربية بالتأثر مساء اليوم الاثنين ، و مع منتصف الليل يكون التأثير عام ليشمل أغلب المناطق و تشتد الحالة بعد منتصف الليل الي مساء الثلاثاء لتكون الامطار غزيرة الى شديدة الغزارة في بعض المناطق احيانا مع نشاط رعدي وبردي ، ورياح عاصفة مع فرصة جريان الأودية والسيول في المناطق الجبلية و المحاذية لها ، وقد تتجاوز كميات الامطار 100 ملم في بعض المناطق ، وقد تسجل بعض الاماكن كميات امطار لم تشهدها منذ أكثر من 50 عاما .

وتوقع الجروان أن تبدأ الحالة في الضعف و الانتشار ابتداءا من صباح الأربعاء الا ان فرصة تواجد السحب و هطول بعض الأمطار في بعض المناطق واردة إلى مساء الخميس.

ولفت إلى أن مثل هذه المنخفضات الجوية التي تصاحبها امطار رعدية غزيرة و رياح نشطة و التي تمون خلال النصف الثاني من أبريل يل. كان اجدادنا يعرفونها و يطلقون عليها " يولات غيوب الثريا "

وشرح الجروان مراحل متابعة الحالات الجوية العنيفة، حيث تتم بعد التأكد من التوقعات الجوية قبل موعد بدء الحالة ب (72 ساعة) حيث يصدر ( اشعار بتوقع التأثر بحالة جوية تستدعي المتابعة و اخذ احتياطات استثنائية) ، و قبل موعد الحالة ب (48 ساعة ) يتم إصدار (تنبيه) بتفاصيل التوقعات حتى يأخذ الناس استعداده و تأخذ الجهات المختصة تجهيزاتها لمواجهة الحالة ، و يجدد التنبيه كل 12 ساعة على الأقل مع متابعة تطورات الحالة، و قبل موعد بدء الحالة ب (24 ساعة) يتم إصدار( التحذير) إن لزم و الإجراءات الواجب تنفيذها مع متابعة تطور الحالة ، و يجدد التحذير كل 6 ساعات اذا استعدت الحالة استمرار حالة التحذير ، ثم يتم إصدار (بيان بانتهاء الحالة ) عند انحسار الحالة أو تاثيراتها.