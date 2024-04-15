إرساء عقد تنفيذ نفق شارع الخليج في دبي

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر «إنفينيتي» في ديرة حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، ويبلغ طول النفق 1650 متراً، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «يعد مشروع تنفيذ النفق، جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة الذي يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء، وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية الحيوية، والمشاريع التطويرية أهمها جزر دبي، وواجهة دبي البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد. ويقدّر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030».

وأضاف: «يشمل المشروع الذي يعد جزءاً من المرحلة الرابعة، تنفيذ نفق شارع الخليج بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 1650 متراً، لتوفير حركة مرورية حرة وانسيابية للقادمين من جسر (إنفينيتي) باتجاه ديرة والعكس، كما يشمل تطوير تقاطع شارعي القاهرة والوحيدة من دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وكذلك تنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي إلى النفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الشمال»، مشيراً إلى أن هذه المرحلة من المشروع تخدم مناطق أبوهيل والوحيدة والممزر، إضافة إلى المشاريع التطويرية وهي: جزر دبي، وواجهة دبي البحرية، وسوق الواجهة البحرية، وميناء الحمرية.

قيد التنفيذ

وأوضح مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تنفّذ حالياً مشروع تطوير شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومترات، ويشمل تنفيذ ثلاثة جسور بطول إجمالي يبلغ 3.1 كيلومترات، بطاقة استيعابية قدرها 19400 مركبة في الساعة لجميع المسارات، وتتضمن المرحلة تنفيذ جسر بطول 1335 متراً، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر.

وتقدّر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 10800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما تتضمن تنفيذ جسر بطول 780 متراً، بسعة ثلاثة مسارات، يخدم الحركة المرورية القادمة من تقاطع الصقر باتجاه شارع الوصل، بطاقة استيعابية تبلغ 5400 مركبة في الساعة، بينما يبلغ طول الجسر الثالث 985 متراً، بسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه تقاطع الصقر، وتقدر طاقته الاستيعابية بـ3200 مركبة في الساعة.

ويشمل المشروع أيضاً تطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة، الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء، كما يشمل المشروع أعمال إنارة الطرق، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.

مراحل منجزة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات طوّرت عدداً من التقاطعات ضمن محور الشندغة، شملت افتتاح تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء (تقاطع وافي)، وتقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي تضمن إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، وجسر من شارع زعبيل باتجاه شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، ونفق على شارع الشيخ راشد باتجاه تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وافتتحت خمسة جسور توفر مداخل ومخارج مجسّرة لجزر دبي عند تقاطع شارع الخليج مع شارع أبوبكر الصديق.

وبلغ إجمالي طول الجسور والمنحدرات 2571 متراً، وتقدّر طاقتها الاستيعابية بنحو 20700 مركبة في الساعة، كما افتتحت جسراً رئيساً على شارع الخليج طوله 570 متراً، بسعة ثلاثة مسارات باتجاه بر دبي، وتقاطعاً سطحياً على شارع الخليج مع شارع عمر بن الخطاب.

ويخدم الجسر الحركة المرورية على شارع الخليج القادمة من تقاطع شارع أبوبكر الصديق، والحركة المرورية القادمة من جزر دبي باتجاه نفق الشندغة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 4800 مركبة في الساعة. وفي مطلع العام الماضي، أنجزت الهيئة جسر «إنفينيتي»، البالغ طوله نحو 295 متراً، بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى مسار مشترك للمشاة والدراجات الهوائية بعرض ثلاثة أمتار.

ويعلو الجسر قوس على شكل علامة اللانهاية (infinity) بارتفاع 42 متراً، وهو من المشاريع المتميزة من الناحية التصميمية، حيث يستند في فكرته إلى اللانهاية (infinity)، ويعبر عن طموحات دبي غير المحدودة، والجسر بتصميمه المعماري الفريد، علامة متفردة لدبي عالمياً.

تقاطع الصقر

كما أنجزت الهيئة مشروع تطوير تقاطع الصقر، الذي يتضمن تنفيذ جسرين على طول شارع الخليج، الأول بطول 750 متراً باتجاه الشمال، والثاني بطول 1075 متراً باتجاه الجنوب، بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 24000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يتضمن المشروع إنشاء جسر بمسار واحد لحركة الالتفاف إلى اليمين من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الخليج بطول 250 متراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 1600 مركبة في الساعة، وإنشاء نفق بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء بطول 500 متر، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، وكذلك إنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية يربط شارع الخليج مع شارع الغبيبة وشارع خالد بن الوليد.

• تطوير تقاطع شارعي القاهرة والوحيدة من دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية.

• المشروع يخدم مناطق أبوهيل والوحيدة والممزر وجزر دبي وواجهة دبي البحرية، وسوق الواجهة البحرية وميناء الحمرية.

• المشروع يشمل تطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير تقاطعات سطحية.