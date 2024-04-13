13 من أصحاب الهمم بالفجيرة يبيعون منتجاتهم إلكترونياً

أفادت جمعية الفجيرة الخيرية بأنها أسهمت في تمكين 13 من أصحاب الهمم من الاعتماد على أنفسهم، بعد خوضهم تجربة بيع منتجاتهم، وتسويقها، عبر منصات مركز «غرس» الإلكترونية.

وذكرت أنها تقدم برامج دورية في تخصصات مختلفة تتماشى مع الاحتياجات المختلفة لأصحاب الهمم، وقدراتهم، تشمل برامج تعليم الخياطة والأشغال اليدوية والبخور والعطور والرسم.

وقالت إن الطلبة أظهروا إمكانات فذة وفريدة ومتنوعة، ونجحوا في تسويق منتجاتهم عبر سوق إلكترونية مخصصة، ومتابعة تسويقها بأنفسهم.

وأضافت أن برامج التمكين التي تقدمها الجمعية تأتي من مبدأ سعيها لتمكين أصحاب الهمم من الحصول على مصدر رزق ثابت، ليحققوا الاستقلالية ويتحرروا من الاعتماد على الغير، ويسهموا في بناء مجتمعهم وتحقيق التنمية المستدامة له.

ويحظى أصحاب الهمم في الإمارات برعاية واهتمام من مؤسسات الدولة.

وأكدت حرصها على إكساب أصحاب الهمم مهارات تسهم في تمكينهم من ممارسة مهن تناسب إمكاناتهم، وتسهم في تطويرها والاستفادة منها بما يساعدهم على تحقيق ذواتهم من خلالها، إضافة إلى تمكينهم من أداء دور إيجابي في المجتمع، والاعتماد على أنفسهم في كسب الرزق، وتحويلهم من فئة مُعالة وتحصل على دعم اجتماعي مخصص إلى فئة معتمدة على النفس في كثير من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم.

وتابعت أن هذه البرامج من الوسائل الضرورية لتمكين أصحاب الإعاقات المختلفة من كسب مهارات تساعدهم على التواصل والتفاعل مع أفراد المجتمع. كما أنها تضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأشارت إلى أن الطلبة من أصحاب الهمم يتجاوبون بشكل فعّال مع الورش التدريبية في مركز غرس، كما أنهم يحصلون على دعم وثقة من أولياء أمورهم، ما يزيد من ثقتهم في أنفسهم ويساعدهم على تطوير أدائهم ومنتجاتهم.