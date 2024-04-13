"الأرصاد": منخفض جوي جديد يؤثر على الدولة غداً

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر اعتباراً من غداً وحتى الأربعاء المقبل بحالة عدم استقرار جوي، نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي، مشيراً إلى أن المنخفض الجوي سيتعمق يومي الإثنين والثلاثاء.

وذكر المركز أن كميات السحب ستزداد خلال هذه الفترة على مناطق متفرقة يتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة تكون على شكل موجات مع البرق والرعد وقد يصاحبها سقوط البَرَدْ أحياناً على بعض المناطق، على أن تقل كميات السحب تدريجياً يوم الأربعاء المقبل مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأفاد بأن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة وتخف سرعة الرياح يوم الأربعاء وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً.

ولفت إلى أن البحر سيكون متوسط إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب يومي الإثنين والثلاثاء في الخليج العربي وفي بحر عمان ويوم الأربعاء يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.