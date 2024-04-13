رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بعيد الفطر مع الرئيس السوري ورئيس وزراء العراق

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالين هاتفيين - مع فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب الجميع عن أطيب أمنياتهم بهذه المناسبة المباركة..سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.