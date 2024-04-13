«بيئة أبوظبي» تحصد جائزتي «أبطال المحافظة على الأنواع المهاجرة»

حصدت هيئة البيئة في أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي، جائزتي «أبطال المحافظة على الأنواع المهاجرة»، تقديراً لالتزامها وجهودها في مجال المحافظة على الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأبقار البحر وموائلها للفترة من 2024-2027.

جاء ذلك خلال حفل أقيم ضمن أعمال الدورة الـ14 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (COP14)، الذي عقد في سمرقند بأوزبكستان أخيراً.

ويمنح برنامج «أبطال المحافظة على الأنواع المهاجرة» الجوائز للإسهامات المهمة التي تقدم لدعم معاهدة الأنواع المهاجرة، بما في ذلك دعمها واستضافتها لمكتب المعاهدة في أبوظبي الذي تأسس في عام 2009، ويعتبر المركز الإقليمي الوحيد للاتفاقية خارج مقرها في بون بألمانيا.

وكانت الهيئة حصلت على جائزتين من أمانة الاتفاقية في فترة سابقة، وذلك للفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019 والفترة بين 2020 و2023.

وينفذ مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي إجراءات للحفاظ على أبقار البحر والطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا بموجب مذكرتي تفاهم. وقالت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، إن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، جاء لتأكيد أن الحفاظ على البيئة بجميع أشكالها، يعتبر أمراً حيوياً وضرورياً، ويجب أن نعمل جميعاً لتحقيقه، مضيفة أن «الحصول على هذه الجوائز سيدفع جهودنا نحو التعاون الدولي للحفاظ على الأنواع المهاجرة، وسنواصل العمل مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف».