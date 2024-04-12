انطلاق الفصل الدراسي الثالث الإثنين المقبل

يستأنف الطلبة في جميع حلقات التعليم، والهيئات التدريسية والإدارية والفنية، في المدارس الحكومية والخاصة، بعد غدٍ (الإثنين)، الدراسة في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، عقب الانتهاء من إجازتي الربيع وعيد الفطر.

وتبلغ مدة الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، حسب التقويم المدرسي المعتمد، 11 أسبوعاً بما يعادل (53 يوماً دراسياً).

وحدد التقويم الفترة من 22 إلى 26 من أبريل الجاري لتحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها.

وسيتضمن الفصل الدراسي الثالث اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 من مايو المقبل إلى الرابع من يونيو المقبل، وفي الفترة ذاتها يخوض الطلبة امتحانات مواد المجموعة (B)، ثم يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من الخامس حتى 14 من يونيو المقبل.

ويتخلل الفصل الثالث إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة 15-18 يونيو، ويتم تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في الخامس من يوليو المقبل.

وتعقد امتحانات الإعادة خلال الفترة من الثامن حتى الـ12 من يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة في الفترة من 13 حتى 15 يوليو.

ومن المتوقع أن يكون آخر يوم دراسي هو 14 يونيو للطلبة الذين يبدأون إجازة الصيف في الأول من يوليو المقبل، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية 15 من الشهر نفسه.

من جهة أخرى، أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثلاث خدمات محدثة عملت على إعادة تصميمها بما يتماشى مع رؤيتها في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وانسجاماً كذلك مع مبادرة «نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية 2.0» الرامية إلى تحسين جودة خدمات الجهات والمؤسسات الاتحادية. وشملت الخدمات الثلاث التي تم إعادة تصميمها وإطلاقها خدمة طلب تصديق شهادة دراسية - تعليم عام، وخدمة طلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب المدرسة الحكومية، وخدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لتقديم امتحان لطالب في الدراسة المنزلية.