"ويتيكس 2024" ينطلق بدبي مطلع أكتوبر القادم

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة، سعيد محمد الطاير، في بيان اليوم إن "ويتيكس" باعتباره أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يدعم جهود دولة الإمارات ، وإمارة دبي لحشد الجهود الدولية الرامية إلى تسريع عجلة انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، خاصة في عام الاستدامة في دولة الإمارات.

وأوضح أن المعرض يشكل منصة عالمية للتعرف على أحدث التقنيات والحلول والابتكارات من جميع أرجاء العالم، التي من شأنها إيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع. وأكد أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، أسهم في جعل المعرض ركيزة أساسية لدعم تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ولفت إلى أن المعرض يحظى بدعم متزايد من كافة المعنيين والرعاة والشركاء الذين يجدون فيه فرصة مثالية يترقبونها سنوياً لتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية، لا سيما مع تزايد زخمالاهتمام العالمي في قطاعات الاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة، والبيئة. يذكر أن الدورة الخامسة والعشرون من "ويتيكس 2023" استقطبت نحو 2600 شركة من 62 دولة حول العالم، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية، وتضمّنت 24 جناحاً عالمياً من 16 دولة، وامتدت على مساحة 78 ألف متر مربع.