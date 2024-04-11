سقوط أمطار وبرد.. منخفض جوي يؤثر في الحالة الجوية من الأحد إلى الأربعاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بحالة عدم استقرار جوي خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي.

وذكر المركز أن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة على المناطق الداخلية والجنوبية.

وأشار إلى أنه خلال يومي الإثنين والثلاثاء سيتعمق المنخفض الجوي وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة تكون على شكل موجات مع البرق والرعد وقد يصاحبها سقوط البَرَدْ أحياناً على بعض المناطق.

ونوّه المركز بأن يوم الأربعاء ستقل كميات السحب تدريجياً مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأفاد بأن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة وتخف سرعة الرياح يوم الأربعاء وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً.

ولفت إلى أن البحر سيكون متوسط إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب يومي الإثنين والثلاثاء في الخليج العربي وفي بحر عمان ويوم الأربعاء يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.