"الأمن السيبراني" يدعو للحذر عند إرسال العيديات الكترونياً

دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الامارات، الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر ‏عند إرسال العيديات والتبرعات عبر الإنترنت، مع تزايد التهديدات الرقميّة،

مؤكدا على أهمية الوعي والبقاء يقظين ضد التهديدات السيبرانيّة.

ودعا الي استخدام الطرق الرقمية الآمنة عند إرسال العيديات للآخرين، واستخدام طرق الدفع الالكترونية الآمنة لتحويل العيديات، والتحقق من الرسائل الالكترونية قبل البدء أو التفاعل مع الروابط من مصادر غير معروفة.

كما أكد أهمية التأكد من أن مواقع التبرعات مرخص لها، والتبرع مباشرة عبر المواقع الرسمية او منصات الدفع الموثوقة.