الفريق المري يتفقد سير العمل في مطار دبي الدولي ويعايد موظفي الصف الأول

ضمن زياراته الدورية التي ينفذها للوقوف على سير الأعمال، وضمان انسيابيتها وجهوزيتها، قام سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في اليوم الأول من عيد الفطر السعيد بزيارة إلى مطار دبي الدولي في مطار دبي الدولي شملت صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار رقم 1 و2 و3 رافقه خلالها نائبه اللواء عبيد مهير بن سرو وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في قطاع المنافذ الجوية. كما زار منصة الأطفال، بهدف الاطلاع عن كثب على أداء العمل وجودة الخدمات المُقدمة للمسافرين عبر مطارات دبي.

وأعرب مدير عام إقامة دبي عن امتنانه لجودة الخدمات والجهود المبذولة من قبل مأموري جوازات إقامة دبي و الفريق العامل في المنصة، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة آمنة وممتعة وثرية للأطفال خلال رحلاتهم، وأن المبادرات مثل هذه تعزز من تجربة المسافرين وتسهم في صناعة ذكريات إيجابية لهم ولعائلاتهم، مثمناً في الوقت ذاته جهود مأموري الجوازات وكيفية تعاملهم مع هذه الشريحة بكل ود .

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الإمارات بتعزيز جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المجتمع بأسره، وتؤكد التزام الإدارة في إقامة دبي وفرق العمل بالمتابعة عن كثب كافة الجوانب التشغيلية لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها بما يتسق مع استراتيجيات لإقامة دبي وتوجهاتها نحو توفير أفضل الممارسات العالمية. والعمل على مواصلة التطوير على الخدمات التي توفرها للمتعاملين عموماً لتعزيز مكانة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وهنأ الفريق المري ضيوف دبي والمسؤولين والموظفين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولتنا الحبيبة الأمن والأمان والمزيد من النمو والتطور والازدهار.

هذا ووصل عدد الأطفال الذين استخدموا هذه المنصات منذ تدشينها في 19 أبريل 2023 وحتى نهاية العام الماضي، 434 ألف و889 طفل أتيحت لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال مشرفين متخصصين وخبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموريّ الجوازات، فيما استخدم المنصات خلال الربع الأول من العام الجاري 118 ألف و 586 طفل ، وتعتبر هذه المنصة تجربة غير مسبوقة للأطفال تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفيهم وعيش تجربة سفر سلسلة وثرية، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي ومطاراتها كإحدى أفضل المطارات في العالم.