"إقامة دبي": 158 ألف إقامة ذهبية تم إصدارها خلال 2023

أعلن مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، أن عدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها الإدارة بلغ 158 ألف اقامة في العام 2023، ليتضاعف العدد تقريبا مقارنة بعدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها " إقامة دبي" لجميع الفئات 2022 والتي بلغت 79.617 ألف إقامة ذهبية، بينما كان العدد 47.150 ألف إقامة خلال العام 2021.

وأشار إلى أن "إقامة دبي" تعتزم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات المسافرين والتنبؤ بأعداد المسافرين عبر مطارات دبي، مؤكدا أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية وتحولاً جوهرياً في أنماط الخدمات التي وفرتها إقامة دبي خلال العام 2023.

وأكد توفير أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، التي تمكن من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب للمتعاملين، لافتا إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.