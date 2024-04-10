محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم (الأربعاء) في قصر زعبيل بدبي، وإلى جانبه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبّل سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، التهاني بهذه المناسبة المباركة من جمع من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، الذين هنأوا سموه بهذه المناسبة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم نِعَم الأمن والأمان والرفعة والرقي.

كما تقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني بالعيد من قيادات وكبار ضباط الشرطة والأمن العام في دبي، يتقدمهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، ومن كبار الضباط في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، كذلك تقبّل سموه التهاني والتبريكات من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلكين القضائي والدبلوماسي.

كما تقبّل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين تمنّوا لسموه دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.