«وطني الإمارات» تكرّم 11 من أصحاب البصمات الإنسانية

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات، خلال شهر رمضان، مجموعة من المبادرات الرمضانية، التي لاقت إقبالاً مجتمعياً متميزاً من مختلف الفئات المستهدفة، باحتفائها برواد العمل الإنساني والمجتمعي من الأفراد والمؤسسات، وتسليط الضوء على العادات الحميدة، ونشر قيم التعاون والخير المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، من خلال الجلسات والمحاضرات الرمضانية، إضافة إلى المبادرات التطوعية، لدعم الصائمين والأسر المتعففة.

وجاءت تلك المبادرات الرمضانية في إطار جهود المؤسسة الدائمة لترسيخ القيم الإماراتية الأصلية، المتمثلة بالعطاء والتسامح والتراحم، وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية بالتشجيع على ممارسات المواطنة الصالحة والعمل الإنساني والخيري.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي: «تشكل المبادرات الرمضانية لمؤسسة وطني الإمارات جزءاً مهماً من رؤيتنا الاستراتيجية، لتعزيز القيم الإماراتية المجتمعية الإيجابية، وإننا نسعى جاهدين لتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين جميع أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة، والمساهمة المجتمعية لبناء مجتمع أكثر ترابطاً وتضامناً، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية وتلاحمنا المجتمعي».

وتحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، كرّمت المؤسسة 11 من أصحاب البصمات الإنسانية بجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني» في دورتها الـ11، تقديراً للجهود الإنسانية والمجتمعية للفائزين، وتعزيزاً لثقافة العمل الإنساني في المجتمع الإماراتي. وتركز الجائزة على تعزيز ثقافة التقدير والثناء لأصحاب الأعمال الخيرية والإنسانية، والاقتداء ببصماتهم، لتبقى عادات الخير والعمل الإنساني متأصلة في جذورنا وممتدة إلى أجيال المستقبل.

وانطلاقاً من دورها المجتمعي بترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية وغرسها في نفوس الشباب لتعزيز الهوية الوطنية وتأكيد قيم المواطنة الصالحة، نظمت مؤسسة وطني الإمارات، أربع محاضرات في مجالس أحياء دبي، وهي «دور الإعلام في خدمة الوطن» بالتعاون مع رابطة رواد التواصل الاجتماعي بمجلس الخوانيج، ومحاضرة «التربية بالثناء والمدح» بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بمجلس الخوانيج، ومحاضرة «صناعة الهدف النبيل» بمجلس الخوانيج، ومحاضرة «العادات الدخيلة على المجتمع الإماراتي» بالتعاون مع مدارس حماية التابعة لشرطة دبي بمجلس المزهر.

وحرصت المؤسسة على أن تغطي مبادراتها مختلف الفئات المجتمعية، فنظمت 13 محاضرة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، وقدمتها بلغات متعددة شملت العربية والإنجليزية والفلبينية، ومنها محاضرة «رمضان والتغيير الإيجابي»، ومحاضرة «حتى لا يضيع رمضان»، ومحاضرة «الجوانب الأخلاقية في الصيام» ومحاضرة «الدعاء مفتاح العطاء»، وغيرها.

وانطلاقاً من الدور الذي تلعبه المجالس الرمضانية في نقل الخبرات واستحضار قيم الآباء والأجداد، شاركت المؤسسة في اثنين من المجالس الرمضانية التي تنظمها وزارة الداخلية، وهي «المجتمع الإماراتي جذور أصيلة وآفاق عالمية»، بمجلس أحمد بن سند في إمارة دبي، و«منظومة القيم الإماراتية»، بمجلس آمنة الزعابي في إمارة رأس الخيمة.

وسعت مؤسسة وطني الإمارات ممثلة بمبادرة «يوم لدبي» التطوعية إلى تعزيز الروح التطوعية والمساهمة الفعّالة في المجتمع من خلال توفير فرص تطوعية متنوعة ومحفزة خلال شهر رمضان الكريم، حيث شملت هذه الفرص توزيع الطعام ووجبات الإفطار على الصائمين، بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي والروح الإيجابية خلال هذا الشهر الفضيل. وإضافة إلى ذلك، أسهمت المؤسسة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تنظيم مائدة إفطار «رمضان دبي» بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، شملت تقديم وجبات إفطار لـ4000 صائم من 75 جنسية، وأشرفت المؤسسة طوال الشهر الفضيل على ثمانية مواقع لتوزيع وجبات الإفطار بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية وجمعية بيت الخير.

873 متطوعاً

تسعى مؤسسة وطني الإمارات إلى استقطاب المزيد من المتطوعين، والتشجيع على حس المسؤولية المجتمعية من قبل أفراد المجتمع، بهدف بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكافلاً اجتماعياً، حيث استقطبت المؤسسة مشاركة 873 متطوعاً ليقدموا 38.4 ألف ساعة تطوعية لخدمة المجتمع في مختلف المبادرات الرمضانية لهذا العام، كما أسهمت في برنامج «طبخة الألف»، المنبثق عن بنك الإمارات للطعام، بتقديم 45 متطوعاً، لتعزيز نجاح البرنامج وتحقيق المستهدفات الرئيسة منه.