«أوقاف دبي» تدعم الحالات الإنسانية في الإذاعات بمليون درهم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مليون درهم، دعماً للحالات الإنسانية في البرامج الإذاعية المحلية التي تم بثها خلال شهر رمضان المبارك.

وخصصت المؤسسة الدعم لحزمة من البرامج الإذاعية المجتمعية، وتتضمن برنامج «الناس للناس» و«يا باغي الخير أقبل» و«دروب العطاء» وبرنامج «زايد الخير»، وذلك بالتعاون مع الجهات الخيرية الراعية للبرامج الإذاعية، وهي جمعية دبي الخيرية، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، وتتضمن الحالات الإنسانية من أصحاب الأمراض الخطرة والمستعصية ممن تحتاج إلى دفع كُلف العلاج ومن ذوي الدخل المحدود ممن يحتاجون إلى الدعم والمساندة.

وقال مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عمر جمعة كلندر: إن «دعم الحالات الإنسانية التي يتم بثها في الإذاعات المحلية يأتي ضمن باكورة الأعمال الخيرية التي تحرص المؤسسة على إطلاقها سنوياً ضمن مبادرة (قوافل الخير) خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف أن «المؤسسة قدمت لعدد من الحالات الإنسانية التي تمت مشاركتها عبر البرامج الإذاعية المعنية دعماً مالياً للإسهام في علاج المرضى، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الصحية، وتقديم المعونة والمساندة، حيث تأتي هذه المبادرة من زكاة المال وعوائد المشروعات الوقفية».

وأكد كلندر أن المؤسسة حريصة على التعاون مع الجهات المختلفة المعنية بمتابعة هذه الحالات، للوقوف على احتياجاتهم، وتوفير الدعم المالي لفك كربتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على مدار العام للوقوف على احتياجات المجتمع، وتلبية متطلبات الشرائح المحتاجة إلى العون، لكن هذه الجهود تتضاعف خلال الشهر الفضيل.

وذكر أن المؤسسة تشارك في معظم المبادرات الإنسانية التي تطلقها الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة في مد يد العون لغير القادرين والحالات الإنسانية، وترسيخ روح التكافل والتلاحم المجتمعي.