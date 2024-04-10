مكتوم بن محمد: ندعو الله أن يعمّ السلام والخير العالم أجمع

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قيادة الإمارات وشعبها بحلول عيد الفطر.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر، ونحمد الله على تمام صيام الشهر الفضيل وطاعاته، وندعوه أن يعمّ السلام والأمن والخير على العالم أجمع. العيد مناسبة للفرح والألفة، وفيه نعمّق صِلاتنا وروابطنا الاجتماعية. عيدكم مبارك وكلّ عامٍ وأنتم بخير».