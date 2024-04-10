«إقامة دبي» تطلق مبادرة «وياكم في العيد»

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مبادرة «وياكم في العيد»، التي تهدف لمشاركة الأطفال اليتامى الفرحة ورسم الابتسامة على وجوههم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبموجب المبادرة يتم منح قسائم مالية بتجهيزات «مير العيد» للأطفال المستفيدين للحصول على احتياجاتهم من تعاونية الاتحاد، إضافة إلى مبالغ مالية يتم توصيلها وتوزيعها بالتنسيق مع جمعية بيت الخير على جميع الأطفال المستهدفين داخل إمارة دبي.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة من قبل «إقامة دبي» بالتعاون مع شركائها، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وفي إطار حرصها على تطبيق مبادئ الخير، وترسيخ القيم الإنسانية المستمدة من تراث الإمارات وإرث قادتها المؤسسين من القيم النبيلة الرامية إلى ترسيخ العطاء، وجعله أساساً للترابط والتلاحم المجتمعي.