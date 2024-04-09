"أفطر" تنجح في توزيع أكثر من 55 ألف وجبة خلال شهر رمضان 2024

نجحت مبادرة "أفطِر" التي ينظمها بنك أبوظبي الأول في توزيع أكثر من 55 ألف وجبة وجبة للأسر المتعففة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر رمضان الفضيل لهذا العام الجاري 2024، لتصبح واحدة من أوسع حملات الإفطار الرمضانية التي ينظمها البنك، إنطلاقا من التزام البنك وموظفيه والقائمين عليه بالمضي قدماً على خطى الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، أسمى معاني العطاء والتآخي، ومد يد العون للإنسان في كل مكان.

وأفادت مروة آل رحمة، رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول أن عدد المتطوعين في مبادرة أفطر لعام 2024 بلغ 7 آلاف متطوع ومتطوعة من بنك أبوظبي الأول ومن المجتمع من مختلف الجنسيات، عملوا ما يزيد على 14 ألف ساعة تطوع خلال شهر رمضان المبارك، وقاموا بتوزيع أكثر من 55 ألف وجبة، حيث وصل نطاق الحملة المجتمعية إلى أكثر من 200,000 مستفيد في كافة إمارات الدولة.

4 مبادرات

و أضافت أن مبادرة "أفطر" تأتي ضمن أربع مبادرات خيرية اجتماعية ينظمها البنك خلال شهر رمضان المبارك ويشارك فيها الموظفون وأفراد أسرهم وأصدقاؤهم بالتعاون مع جمعيات خيرية في مختلف أنحاء الدولة، حيث يقوم المتطوعون بتخصيص 120 دقيقة من وقتهم يومياً خلال الشهر الفضيل، لتعبئة وتوزيع الوجبات للأسر المتعففة المسجلة في المواقع المعتمدة في مختلف إمارات الدولة، بما في ذلك مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي، وجمعية بيت الخير في دبي ورأس الخيمة والفجيرة، ومؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، وجمعية الشارقة الخيرية في الشارقة، وجمعية أم القيوين الخيرية في أم القيوين.

وتفصيلا أوضحت آل رحمة أن مبادرة "أفطر" تمت بالتنسيق والتعاون الوثيق مع كل من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي، وجمعية بيت الخير في دبي ورأس الخيمة والفجيرة، ومؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، وجمعية الشارقة الخيرية في الشارقة، وجمعية أم القيوين الخيرية في أم القيوين، وذلك بهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، مشيرة إلى أن شهر رمضان الفضيل في دولة الإمارات تحول إلى محطة سنوية لإطلاق المبادرات والحملات الإنسانية والخيرية التي تجسد ثقافة العطاء المترسخة في كافة قطاعات الدولة وعلى امتداد طيفها المجتمعي.

قيم الخير والعطاء

وأشارت إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الوجبات التي وفرتها المبادرة هذا العام، مقارنة برمضان الماضي في العام 2023، كما شهدت المبادرة أيضا إقبالا لافتا من المتطوعين مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي طرأت سواء على أعداد وجبات "أفطر" أو أعداد المتطوعين، غير مستغربة على المجتمع الإماراتي إذ إن المبادرات الخيرية تعتبر من المشاريع المحببة لدى المحسنين في الدولة لاسيما تلك التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر حاجة، وتأمين هذا المتطلب الرئيسي لهم.

وثمنت آل رحمة أن التعاون القائم مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين من الجهات المجتمعية والتطوعية والخيرية، الذي ينمي روح المشاركة المجتمعية، مؤكدة عزم البنك استمراره على هذا النهج الخيري وتنمية المبادرة في الأعوام المقبلة، لافتة إلى اهتمام بنك أبو ظبي الأول المستمر بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، ووجهت الشكر للمشاركين في إنجاح مبادرة "أفطر" الرمضانية، وعلى ما قدموه من دعم وجهود ساهمت في تحقيق البنك لمبادراته الإنسانية والخيرية في إيصال الطعام إلى المستفيدين، تأكيدا منه على التضامن معهم.

مساهمات بناءة وإيجابية

وقالت رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول :" أن شهر رمضان المبارك هو شهر الخير الذي يحمل معاني الرحمة والإخاء والتعاضد ، وفيه يتسابق الجميع للقيام بالخير مما يعزز السلم المجتمعي، فشهر الصيام يعلمنا الشعور بالآخرين، من خلال تجربة الجوع وهذا ما ينمي بداخلنا الإحساس بالفقراء ونتعلم قيمة العطاء والمشاركة، كما يعلمنا الصبر ويشجعنا على تقاسم الخير والعطاء، مع الأخرين، مشيرة إلى أن مبادرات بنك أبوظبي الأول، الرمضانية لم تقتصر فقط على إطعام الاسر المتعففة وإنما يكمن الهدف الاسمى من المبادرة في تجسيد إيمان قيادته وموظفيه بأهمية الشراكات والتعاون، وتوفير مساحات وبرامج تتيح لأفراد المجتمع الفرصة للتعاضد وتقديم مساهمات بناءة وإيجابية في المجتمع".

وأشارت إلى أهمية التطوع في الأعمال الخيرية الذي يسهم في تحسين حياة الأفراد، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة من أجل رفع جودة الحياة لهم، وسد احتياجاتهم، والتقليل من مشكلاتهم الحياتية، كما أكدت على أهمية المسؤولية المجتمعية التي تسهم في خلق أثراً مستداماً لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة وتوفر نماذج يحتذى بها.