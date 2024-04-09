محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، سموه نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد .. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات . تقبل الله من الجميع الطاعات في شهر الخير.. وكل عام وأنتم بخير .