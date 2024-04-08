شرطة أبوظبي تهنئ مصابي الحوادث المرورية بالعيد

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مبادرة «فرحتكم عيد» بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتضمنت زيارة مصابي الحوادث المرورية في مستشفى توام بمدينة العين، بهدف إدخال السعادة والبسمة في نفوسهم، ومنحهم القوة والأمل، وشملت المبادرة تقديم الهدايا للمرضى والمصابين في الحوادث المرورية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وشارك في المبادرة قسم الموروث الشرطي، وقسم الشؤون الشرطية المجتمعية (منطقة العين)، وأعضاء «كلنا شرطة»، وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وشركة «ساعد» للأنظمة المرورية.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام شرطة أبوظبي بمد جسور التواصل المجتمعي، بهدف التخفيف عن المصابين والاطمئنان إلى حالتهم الصحية، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، وتقديم عدد من الإرشادات والنصائح المرورية حول الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، تجنباً لوقوع مثل هذه الحوادث الخطرة التي تسبب لهم إصابات وتؤثر في حياتهم وحياة أسرهم.